В Казани между IT-парком и «Сувар Плаза» могут построить бизнес-центр Urban

Сегодня президенту РТ Рустаму Минниханову во время обхода исторического центра города презентовали проект нового бизнес-центра в центральной части Казани под названием Urban.



В пресс-релизе на сайте правительства РТ указано, что проект этого комплекса выносили на обсуждение градостроительной комиссии осенью 2015 года. Однако его отправили на доработку. Сегодня его презентовали Минниханову с учетом тогдашних замечаний.



Судя по опубликованной на сайте правительства РТ фотографии проекта, БЦ появится на территории между улицами Островского, Спартаковской, Миннуллина и Хади Такташа. Площадь выделенного участка почти 8,5 тыс. кв. м, а площадь застройки — больше 2,4 тыс. кв. м.

Общая площадь бизнес-центра составит почти 12 тыс. кв. м. Из них под офисные помещения выделят примерно 8,8 тыс. кв. м, а под кафе и рестораны — почти 300 кв. м. Парковка комплекса Urban сможет вместить 240 машиномест.

В описании концепции БЦ говорится, что комплекс будет представлять из себя многофункциональное пространство офисов и коммерческих заведений с внутренним двором и открытыми зелеными площадками. Двор будет представлять собой пешеходную улицу, которая протянется через все здание и соединит собой улицы Островского и Спартаковскую.

На двух первых этажах разместят кафе и магазины. С третьего по пятый этаж займут офисные помещения.