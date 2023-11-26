«Зря вы нетерпение испытываете»: Наиль Магдеев — о ситуации с генпланом

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал ситуацию с задержками утверждения генплана города. Он уточнил, что все идет по плану.

— По этому поводу зря вы нетерпение испытываете. Генплан на повседневную жизнь горожан не влияет, так ведь? От того, что он будет принят в январе, жизнь не поменяется. У нас есть соответствующие сроки, контракты, которые заключены с исполнителем. К концу года, в декабре, они должны окончательно представить генплан. Все идет по плану, есть определенные моменты, где надо было внести правки. Ничего сверхъестественного нет, не накручивайте, — передает его слова Chelny-biz.ru.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе этого года архитектурное сообщество Набережных Челнов выразило надежду, что созданный в Татарстане Институт пространственного планирования сможет повлиять на работу над раскритикованным Генеральным планом города, предложенным КГАСУ.

В апреле генплан утвердили на 70%. Перед началом лета челнинская администрация выразила готовность организовать встречу с разработчиками документа, архитекторами и производственниками.



В начале ноября сообщалось, что работа над генпланом Набережных Челнов завершена. Для его принятия необходимо внести корректировки.



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Айрат Назипов