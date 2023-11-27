В Пестречинском районе Татарстана на поддержку и развитие МСП направят 2,9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Пестречинского района Татарстана выделят 2,9 млн рублей на программу поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Деньги на эти цели будут направлять в период 2024—2028 годов.

Как сказано в постановлении исполкома, в первые два года на программу будут предоставлять по 500 тысяч рублей, в следующие два года сумму поднимут до 600 тысяч, в 2028-м власти направят 700 тысяч. Деньги выделят из федерального, республиканского и районного бюджетов. Еще привлекут средства инвесторов.

Программа призвана создавать благоприятные условия для развития и функционирования МСП на территории района. Она поможет повысить инвестиционную привлекательность территории и стимулировать развитие предпринимательства среди различных групп населения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По плану через 5 лет в Пестречинском районе количество субъектов МСП вырастет до 3 052 единиц. Численность занятых на малых и средних предприятиях, с учетом ИП, вырастет до 6 688 человек. А оборот продукции или услуг МСП и ИП достигнет 20,4 млрд рублей, говорится в подсчетах.

На такие же цели власти Нурлатского района Татарстана намерены направить 5 млн рублей. Ожидается, что к 2028 году численность занятых на малых и средних предприятиях района превысит 7 тысяч человек. Рост должен составить 10,3%.

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Айрат Назипов