Треть россиян хотят лично поздравить мам с Днем матери

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

30% работающих россиян собираются приехать и вживую поздравить мам с Днем матери. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы».



23% опрошенных хотят вручить цветы, 21% — поздравить по телефону, 20% — сделать небольшой подарок, по 12% — устроить застолье и отправить сообщение. При этом 14% вообще не планируют поздравлять.



Также опрос показал, что 37% респондентов периодически делают что-то приятное для своих матерей, 18% желали бы делать это чаще. 6% демонстрируют скромность и заявляют, что не привыкли открыто выражать чувства и привязанность к маме.

День матери в России отмечают в последнее воскресение ноября — в этом году он выпал на 26-е число.

Недавно другое исследование показало, что за год расходы жителей Казани на материальную поддержку родителей увеличились. Средняя сумма, которую горожане тратят на это, составляет 10 тысяч рублей. В 2022 году респонденты оказывали близким материальную поддержку в размере 9,2 тысячи, в 2021-м — 9,5 тысячи рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».