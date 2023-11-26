В День матери на казанской телебашне включится праздничная подсветка
В честь Дня матери 26 ноября на казанской телебашне включат праздничную подсветку, сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.
Жители и гости города смогут наблюдать светодинамическое шоу с 16.00 до 23.00.
26 ноября Национальный музей РТ организует праздничную программу «Музей в подарок маме!». В этот день женщины с детьми до 18 лет смогут посетить учреждение и его филиалы бесплатно.
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