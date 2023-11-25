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На Бугульминском драмтеатре установили памятную доску в честь 95-летия со дня рождения Алексея Баталова

18:50, 25.11.2023
На Бугульминском драмтеатре установили памятную доску в честь 95-летия со дня рождения Алексея Баталова
Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

На здании Бугульминского государственного русского драматического театра имени А.В. Баталова установили мемориальную доску в честь 95-летия со дня рождения актера Алексея Баталова.

Народный артист СССР, Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Бугульмы, впервые вышел на профессиональную сцену города в 14 лет.

— Баталов всегда помнил то пристанище, тот театр, где он впервые сделал свои шаги на сцену, — отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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