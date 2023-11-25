На Бугульминском драмтеатре установили памятную доску в честь 95-летия со дня рождения Алексея Баталова
На здании Бугульминского государственного русского драматического театра имени А.В. Баталова установили мемориальную доску в честь 95-летия со дня рождения актера Алексея Баталова.
Народный артист СССР, Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Бугульмы, впервые вышел на профессиональную сцену города в 14 лет.
— Баталов всегда помнил то пристанище, тот театр, где он впервые сделал свои шаги на сцену, — отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
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