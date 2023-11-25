В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 97,5%

Фото: realnoevremya.ru (архив)

План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 97,5%. Застройщики ввели 3,2 млн кв. м, доложил сегодня на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Коммерческое жилье от общего объема составляет 12 млн кв. метров — это 151 многоквартирный жилой дом. План в этой части выполнен на 85%. Общая площадь 61 готового дома, построенного по программе социальной ипотеки — 147 тыс. кв. метров. Годовой план выполнен на 91%.

В части индивидуального жилищного строительства годовой план уже перевыполнен. Общая площадь готовых домов — 1 млн 668 тыс. кв. метров.

11 ноября план по вводу жилья в Татарстане был выполнен на 96% — застройщиками было введено 2,9 млн кв. метров.

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Маргарита Головатенко