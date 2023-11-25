На субсидирование полетов по России в 2024 году выделят 25 млрд рублей
25 млрд рублей выделят в 2024 году на субсидирование российских авиакомпаний за полеты по России, рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Он добавил, что авиакомпании чувствуют себя «уверенно».
В 2022 году авиакомпании России получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри России в условиях санкций. Субсидии предоставляются в зависимости от объема перевезенных пассажиров. Савельев отметил, что в этом году субсидирование составило 60 млрд рублей.
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