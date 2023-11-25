Минтранс прогнозирует рост грузооборота морских портов России до 900 млн тонн

Грузооборот морских портов России в 2023 году может вырасти до 900 млн тонн, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.



— Общая проектная мощность (морских портов) составляет сегодня 1, 286 млрд тонн, к концу года ввод новых мощностей обеспечит порядка 1,325 млрд тонн и мы перевезем более 900 млн тонн грузов.

В 2022 году грузооборот морских портов России увеличился на 0,7% по сравнению с 2021 годом и составил 841,5 млн тонн, сообщает «Интерфакс».

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Маргарита Головатенко