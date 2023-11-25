Ян Непомнящий сыграл вничью в четвертой партии на этапе Grand Chess Tour в США

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в четвертой партии на пятом этапе серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе, США, сообщает «РИА Новости».



Непомнящий играл белыми против американца Фабиано Каруаны. Соперники пожали друг другу руки на 64-м ходу.

До этого на турнире Непомнящий сыграл вничью с Леньером Домингесом (США), Рихардом Раппортом (Румыния) и Левоном Ароняном (США). В следующем туре соперником россиянина станет француз Максим Вашье-Лаграв.

В мае Ян Непомнящий остался вторым в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). У Непомнящего 2 794 балла, он потерял одно очко в рейтинге. Дин Лижэнь, победивший Непомнящего, остался на третьей позиции с 2 789 баллами.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко