Ян Непомнящий остался вторым в рейтинге FIDE после поражения в матче за мировую корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий остался вторым в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).



У Непомнящего 2 794 балла, он потерял одно очко в рейтинге. Дин Лижэнь, победивший Непомнящего, остался на третьей позиции с 2 789 баллами. Лидером рейтинга стал предcтавитель Норвегии Магнуc Карлcен — у него 2 853 балла.

Фото: youtube.com/FIDE chess

Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего 30 апреля в тай-брейке и стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Счет составил 2,5:1,5 в финале игры. Лижэнь стал первым чемпионом мира по шахматам в истории Китая. В Кремле поздравили представителя Китая с победой.

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Маргарита Головатенко