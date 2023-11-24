Пьяная женщина устроила ДТП в Татарстане — пострадали дети

Фото: предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

В Азнакаевском районе Татарстана 35-летняя водитель устроила ДТП, в котором пострадали двое детей, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



ДТП произошло на 21-м километре автодороги Тойкино — Митрофановка — Учалле около 16.40. По предварительным данным, водитель Lada Granta была пьяна. Она не справилась с управлением, автомобиль вылетел в кювет.

Девочки 7 и 16 лет, находившиеся в салоне, получили травмы. Их отпустили после осмотра медиками. Сама водитель получила закрытый перелом правого предплечья. После медицинского осмотра ее тоже отпустили домой.

предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

На место происшествия выехал заместитель Азнакаевского городского прокурора Ленар Яфизов. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Маргарита Головатенко