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Бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова* включили в реестр иноагентов

21:24, 24.11.2023
Бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова* включили в реестр иноагентов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова* включили в реестр иностранных агентов.

Минюст утверждает, что Касьянов* распространял ложную информацию о работе российских властей и выступал против специальной военной операции на Украине.

— Наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом «Антивоенного комитета России» — объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации, — приводит RT сообщение.

Сейчас Касьянов* проживает за пределами России.

2 июня в «Партии народной свободы» (ПАРНАС) сообщили, что лидер партии Касьянов* покинул Россию. В мае этого года Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал партию.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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