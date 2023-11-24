Бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова* включили в реестр иноагентов
Бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова* включили в реестр иностранных агентов.
Минюст утверждает, что Касьянов* распространял ложную информацию о работе российских властей и выступал против специальной военной операции на Украине.
— Наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом «Антивоенного комитета России» — объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации, — приводит RT сообщение.
Сейчас Касьянов* проживает за пределами России.
2 июня в «Партии народной свободы» (ПАРНАС) сообщили, что лидер партии Касьянов* покинул Россию. В мае этого года Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал партию.
*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов
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