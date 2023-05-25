Верховный суд России ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС). Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно решению суда, ликвидации подлежат партия, а также ее региональные отделения и иные структурные подразделения.

Уточняется, что поводом для иска стало отсутствие у партии ПАРНАС необходимого количества отделений, а также претензии к отдельным существующим отделениям со стороны налоговой службы и управлений Минюста.

Представитель партии не признавал требования иска и просил суд оставить его без удовлетворения.

Фото: ru.wikipedia.org

Партия была создана в ноябре 1990 года и была представлена в Госдуме. В 2007 году ее лишили регистрации, но спустя пять лет Минюст России вернул ей прежнюю госрегистрацию. Два года назад, на сайте партии под подписью лидера и бывшего председателя российского правительства Михаила Касьянова появилось заявление, в котором говорилось, что Министерство юстиции приостановило государственную регистрацию партии ПАРНАС.

В 2019 году Верховный суд Татарстана ликвидировал региональное отделение партии. Исковое заявление подало Министерство юстиции республики.

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Айрат Назипов