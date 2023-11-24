У казанца арестовали автомобиль из-за долга за нарушения ПДД на 51 тысячу рублей
У жителя Казани арестовали автомобиль из-за долга за нарушения ПДД в 51 тысячу рублей, сообщает УМВД России по городу.
69-летнего водителя Hyundai остановили 22 ноября в ходе рейдового мероприятия. ГИБДД периодически проводит мероприятия с использованием системы розыска автомобилей камер «Паутина», чтобы выявить водителей, систематически нарушающих ПДД.
В отношении водителя автомобиля составили акт ареста, машину переместили на специализированную стоянку.
— В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, — прокомментировала начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани майор полиции Алия Валиева.
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