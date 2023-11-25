Эксперт рассказал, как защитить автомобиль от поломок в холодное время года

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зимой важно проверять, как работает тормозная система, чтобы избежать поломок. Об этом рассказал руководитель маркетплейса ПЭК:MALL Сергей Буров.

Он отметил, что из-за гололеда водители могут потерять управление при резком торможении. Не допустить этого поможет тормозной баланс шин, поэтому необходимо, чтобы передние и задние оси одинаково эффективно срабатывали при остановке транспортного средства, а колеса одной оси включались в работу в одно время и с одинаковыми усилиями. По этой причине Буров рекомендует проверять всю тормозную систему, в том числе основные узлы.



Буров советует на забывать про антифриз: при низком его уровне система охлаждения двигателя перестает функционировать.

realnoevremya.ru (архив)

— Ни в коем случае не добавляйте антифриз, который содержит смазывающие вещества и пленкой растекается по лобовому стеклу, — цитирует эксперта «Лента ру».

Также эксперт советует следить и при необходимости заменять тормозную жидкость. Небрежность может привести к тому, что будет образовываться влага, которая при низких температурах замерзает и не допускает остановки автомобиля при нажатии педали тормоза. Если машина плохо заводится, а при запуске стартер медленно прокручивает двигатель или водитель замечает снижение оборотов, причина может быть в аккумуляторе. В холодное время года батарея хуже держит заряд, поэтому Буров советует поставить машину в теплое место, зарядить аккумулятор и вновь попытаться завести транспортное средство. Также выход аккумулятора из строя может объясняться падением плотности электролита.

Напомним, в октябре этого года жители России потратили на новые авто 340 млрд рублей. Это в 3,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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Галия Гарифуллина