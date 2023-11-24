Из-за пожара в здании КНИТУ-КАИ эвакуировали 400 человек

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В здании Казанского национального исследовательского университета (КНИТУ-КАИ) по улице Четаева произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, по этой причине эвакуировали 400 человек.

По данным ведомства, в лаборатории на цокольном этаже загорелась титановая стружка. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

В результате инцидента никто не пострадал. Работники вуза потушили возгорание с помощью огнетушителей.

realnoevremya.ru (архив)

Вечером 10 октября в здании общежития №4 КФУ на улице Красной Позиции загорелась комната. До приезда пожарных на улицу эвакуировались 597 человек. Еще 12 человек вывели из здания с помощью дыхательных аппаратов. Столько же человек эвакуировали из общежития по лестницам. Площадь пожара составила 27 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Около 80 студентов разместили после пожара в соседнем общежитии. Все они жили в третьем блоке, где и произошло возгорание. Основная часть студентов в ближайшее время вернется в свои комнаты.

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Айрат Назипов