В МИД России призвали не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с подъемом затопленного после Второй мировой войны на дне Балтийского моря химического оружия, чреваты плачевными последствиями для региона. Такое заявление сделал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

— Несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуть к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но и могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям, — сказал он в интервью «РИА Новости».

По его словам, Москва начала фиксировать возросшую активность стран Запада и подконтрольных им организаций по этому вопросу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

После окончания войны в 1945 году в Балтийском море затопили несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. По оценке российских ученых, на дне могут находиться несколько тысяч тонн иприта.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в июле сообщила, что США уничтожили последний в мире заявленный химический боеприпас. Таким образом, все заявленные запасы химического оружия в мире ликвидированы.



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Айрат Назипов