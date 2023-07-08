ОЗХО сообщила о том, что в мире уничтожены все заявленные запасы химоружия

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что США уничтожили последний в мире заявленный химический боеприпас. Таким образом, все заявленные запасы химического оружия в мире ликвидированы.

Как уточнили в организации, последний боеприпас был уничтожен 7 июля на экспериментальном заводе Blue Grass в Кентукки. При этом ОЗХО продолжит следить за закрытием двух последних объектов по уничтожению в городе Пуэбло и в Блю-Грассе в США, включая утилизацию отходов.

В мае президент США Джо Байден заявил о том, что его страна готова уничтожить все остатки химического оружия лишь к осени:

— Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности, — сказал он.

В свою очередь, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что наряду с Пентагоном Министерство энергетики США является ключевым организатором и заказчиком военно-биологических исследований на Украине и в других регионах мира. По его словам, американское министерство вербовало специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.

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Максим Кокунин