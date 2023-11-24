Михаил Мишустин поручил проработать развитие городских электричек

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек. Об этом сказано на сайте правительства.

— С целью модернизации транспортной инфраструктуры Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития совместно с ОАО «РЖД» предстоит проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек до 2030 года, — говорится в поручении.

На его выполнение Михаил Мишустин дал всего неделю. Работу нужно завершить до 1 декабря.

realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

Два месяца назад между Казанью и Ульяновском запустили дополнительные электрички. С 14 сентября поезд № 6751/6753 Казань — Ульяновск курсирует по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В обратном направлении состав №6752/6754 с 15 сентября ездит по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.

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Айрат Назипов