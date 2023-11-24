Татарстан стал «Самым читающим регионом России»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан был признан победителем Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Первое место республике принес проект Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина «Выездная библиотека». Эта инициатива реализуется с 2020 года. В рамках проекта библиотекари организуют встречи с интересными людьми, мастер-классы, выставки в детских учреждениях: детских садах, школах, лагерях, а также в музеях и парках.

За первые восемь месяцев 2024 года сотрудниками библиотеки было проведено 266 мероприятий, в которых приняли участие более 165 тысяч человек. За этот период читателям выдали почти 800 тысяч книг.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конкурсе на звание самого читающего региона России участвовали 89 субъектов. Одержавший победу Татарстан сможет провести фестиваль-форум «Литературный флагман России».

Напомним, большинство казанцев — 77% — предпочитают чтение литературных произведений аудиокнигам. Склоняются к аудиоформату 12% опрошенных. Любимым жанром казанцев стало фэнтези, его выбрали более трети опрошенных (36%). Вторую строчку рейтинга заняли детективы и научно-популярная литература (по 27%), третью — классические произведения (23%). Также в пятерку наиболее востребованных жанров вошли романы — исторические (20%) и приключенческие (17%).

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Галия Гарифуллина