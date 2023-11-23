Владимир Путин прибыл в Минск на сессию ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС.

На повестке дня саммита будут вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы. Накануне президент России встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном — темой обсуждения стали вопросы безопасности. В преддверии встречи на высшем уровне в Минске состоялось заседание глав МИД министров обороны и секретарей совбезов государств-членов ОДКБ. Темой стали изменения военно-политической обстановки в регионе.

Сессия Совета ОДКБ пройдет во Дворце независимости в северо-западной части Минска. На нее прибудут президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон. Кроме того, на саммите будет присутствовать президент председательствующей в 2023 году в ОДКБ Белоруссии Александр Лукашенко. Единственным лидером шести стран-участниц объединения, который пропустит заседание, стал премьер-министр Армении Никола Пашинян.

Напомним, 9 ноября Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан, где его ждала насыщенная рабочая программа. В госрезиденции «Акорда» он встретился со своим коллегой — президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В повестке дня были перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.

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Галия Гарифуллина