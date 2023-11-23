Умер казанский журналист Евгений Аксенов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Журналист «Вечерней Казани» Евгений Аксенов скончался на 62-м году жизни. О смерти сотрудника сообщила редакция газеты.

По данным издания, он умер после тяжелой и продолжительной болезни. В редакции отмечают, что, несмотря на проблемы со здоровьем, он до последних дней продолжал работу.

О времени и месте прощания редакция сообщит позднее.



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Айрат Назипов