Авторы научной статьи по искусственному интеллекту получили премию в миллион рублей

Лучшая научная статья в сборнике международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» ( AI Journey 2023 ) удостоена денежной премии от Сбера в размере миллиона рублей. Такую награду получила группа исследователей из Университета Иннополис и МФТИ в составе Михаила Рудакова, Александра Безносикова, Ярослава Холодова и Александра Гасникова, подавших свою статью «Техники сжатия активаций слоев и градиентов для распределенного обучения моделей искусственного интеллекта» на профильный конкурс.

Всего для участия в отборе было получено более 270 заявок из разных стран по самым актуальным темам в области AI: сильному искусственному интеллекту, большим языковым моделям, компьютерному зрению, обучению с подкреплением, обработке естественного языка, генеративно-состязательным сетям, графам, моделям-трансформерам, устойчивому искусственному интеллекту, снижению углеродного следа от обучения моделей искусственного интеллекта, искусственному интеллекту для общественного блага, его применению в медицине и других отраслях. Экспертной комиссией, состоящей из признанных специалистов и ведущих экспертов отрасли, выбрано 38 статей, которые вошли в сборник и будут опубликованы в спецвыпуске научного журнала «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» .

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

— Конференцию по искусственному интеллекту проводим уже восьмой раз. В прошлом году мы учредили крупный денежный приз за лучшую научную публикацию по этой теме в рамках научного трека AI Journey и в этом году впервые вручаем его. Наряду с выходом научного сборника это наш вклад в развитие искусственного интеллекта и машинного обучения в стране. Статью-победителя члены экспертной комиссии отобрали в силу ее высокой научной ценности, огромного фундаментального и прикладного значения. Я поздравляю победителей и надеюсь, что они продолжат свои исследования в этом важном направлении.