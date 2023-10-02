В Казани проживает более 84 тысяч человек с инвалидностью

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На сегодняшний день в Казани насчитывается 84 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, среди которых почти 6 тысяч — несовершеннолетние. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

— В нашем городе проживает более 84 тысяч инвалидов, в том числе 5 974 ребенка, — рассказала она.

По ее словам, в казанских школах обучается 1 162 ребенка с инвалидностью. В 2018 таких учеников насчитывалось 255, а в 2016-м — всего 34.

— Такая разница объясняется созданием условий для обучения таких детей, — объяснила Гузель Сагитова.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Казани может открыться первая в Татарстане специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей. Ей присвоят статус государственного бюджетного учреждения дополнительного образования республики. В России действуют всего три музыкальные инклюзивные школы, которые принимают детей-инвалидов.



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Татьяна Демина