Сегодня в Казани до -11 градусов и снег

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В четверг, 23 ноября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и местами метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.



Днем в Казани ожидается от -9 до -11 градусов. Ветер западный, северо-западный 7—12 м/с. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

В Татарстане в целом также ожидается от -7 до -12 градусов. Местами на территории республики может быть умеренный снег, в отдельных районах — метель.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение, сообщив, что до четверга на территории республики ожидаются метели, сильный ветер и гололедица. В свою очередь доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев рассказал «Реальному времени», что в республике выпадет примерно треть от месячной нормы осадков. Однако, как отметил специалист, это количество не отменяет того факта, что снег будет идти сверх нормы. Подробности — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко