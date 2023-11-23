Казанцы рассказали, сколько тратят на помощь семье
За год расходы жителей Казани на материальную поддержку родителей увеличились. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.
Средняя сумма, которую горожане тратят на родителей, составляет 10 тысяч рублей. В 2022 году респонденты оказывали близким материальную поддержку в размере 9,2 тысячи, в 2021-м — 9,5 тысячи рублей.
По России помогают родителям больше половины опрошенных — 66%. Каждый третий — 34% — делает это по надобности, 23% — на постоянной основе. Нечасто поддерживают семью финансово 9% участников исследования. Нуждаются в родительских деньгах семьи 16%, а 12% и не оказывают, и не принимают материальную помощь.
Частота помощи родителям растет с возрастом: тратят на близких 18% россиян моложе 34 лет и 29% граждан в возрасте от 45 лет. Кроме того, опрошенные с более высоким заработком чаще высказывают готовность финансово поддержать семью.
Средние траты россиян на помощь родителям составляют 14 тысяч рублей. Интересно, что мужчины тратят больше женщин: 15,2 тысячи против 12,6 тысячи рублей соответственно.
Напомним, обеспечивают семью из двух и более человек 40% казанцев. Поддерживают родственников материально 45% горожан. Только себя обеспечивают 14% респондентов. Больше половины опрошенных — 59% — поделились, что перестали зависеть от кого-либо финансово в возрасте до 20 лет.
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