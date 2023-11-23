Казанцы рассказали, сколько тратят на помощь семье

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За год расходы жителей Казани на материальную поддержку родителей увеличились. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Средняя сумма, которую горожане тратят на родителей, составляет 10 тысяч рублей. В 2022 году респонденты оказывали близким материальную поддержку в размере 9,2 тысячи, в 2021-м — 9,5 тысячи рублей.

По России помогают родителям больше половины опрошенных — 66%. Каждый третий — 34% — делает это по надобности, 23% — на постоянной основе. Нечасто поддерживают семью финансово 9% участников исследования. Нуждаются в родительских деньгах семьи 16%, а 12% и не оказывают, и не принимают материальную помощь.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Частота помощи родителям растет с возрастом: тратят на близких 18% россиян моложе 34 лет и 29% граждан в возрасте от 45 лет. Кроме того, опрошенные с более высоким заработком чаще высказывают готовность финансово поддержать семью.

Средние траты россиян на помощь родителям составляют 14 тысяч рублей. Интересно, что мужчины тратят больше женщин: 15,2 тысячи против 12,6 тысячи рублей соответственно.

Напомним, обеспечивают семью из двух и более человек 40% казанцев. Поддерживают родственников материально 45% горожан. Только себя обеспечивают 14% респондентов. Больше половины опрошенных — 59% — поделились, что перестали зависеть от кого-либо финансово в возрасте до 20 лет.

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Галия Гарифуллина