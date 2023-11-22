В Госдуме предложили продолжить реформы Конституции

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о необходимости продолжения реформирования Конституции по пути патриотизма. При этом он отметил, что в ней уже заложены основы российской государственности, сообщает «РИА новости».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже заявлял, что работа над Конституцией должна быть продолжена, в ней нужно прописать государственную идеологию.

— Конституция — не религиозная догма, а живой документ, который должен соответствовать современным реалиям. Работу над ней по рекомендациям президента мы начали еще в 2020, когда внесли в текст некоторые редакторские правки, уже предполагавшие основы российской государственности. Там и место русского языка, и роль семьи как ячейки общества. Конечно, нужно продолжить реформирования и непременно внести статьи, которые зафиксировали бы дальнейшее развитие страны по пути патриотизма. Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало, поэтому возвращаться к ней не имеет никакого смысла, — сказал Журавлев.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В этом году Конституция России отметит свой 30-летний юбилей. Существуя с 1993 года, основной закон страны менялся лишь один раз — в 2020-м в него вносились правки, утвержденные всеобщим народным голосованием. Как рассказывал на Казанском юридическом форуме председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников, даже спустя три года эти изменения все еще проходят тщательную проверку, дополняясь новыми правовыми актами. Однако еще тогда властям удалось оказаться «в трендах», от которых сегодня зависит огромнейшая часть жизни всего государства. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин