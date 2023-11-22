В Татарстане реализовано древесины на 50,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

За десять месяцев в Татарстане по результатам аукционов реализовано 223,7 тысячи кубометров древесины на общую сумму 50,8 млн рублей. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства.

— За десять месяцев для субъектов малого и среднего предпринимательства было проведено десять аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, — сказал он.

Что касается расчетной лесосеки, то она освоена на текущую дату на 19,3%. По всем видам рубок она составляет 2,2 млн куб. метров древесины, из которых в этом году освоено 430 тысяч куб. метров.

Напомним, общая залесенность Татарстана составляет 19,6%. Это фактически покрытые зелеными насаждениями территории, которые требуют контроля и надзора. Общая площадь защитных насаждений в республике составляет 145 тысяч га, это более 2% территории.

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Максим Кокунин