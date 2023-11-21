Автомобили с пробегом в России подорожали на 30—40 процентов с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала текущего года автомобили с пробегом в России подорожали на 30—40 процентов, рассказал «Газете.Ru» директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.



— Выше всего выросли в цене машины европейских, японских и корейских брендов, которые вынужденно покинули официальный автомобильный рынок и теперь поставляются путем параллельного импорта.

Он указал, что автомобили дорожают в основном в связи с их нехваткой и малым выбором на рынке.

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Маргарита Головатенко