Россияне резко снизили объем переводов валюты за рубеж

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В третьем квартале 2023 года физлица в России вывели за рубеж $4,8 млрд, что в четыре раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Это говорит о стабилизации ситуации на финансовом рынке страны, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, исходя из анализа статистики ЦБ.



Сейчас объем трансграничных валютных нетто-переводов физлиц превышает докризисный уровень. В третьем квартале 2021 года этот показатель составил $3,8 млрд.

— После начала спецоперации Банк России временно приостановил публикацию информации по трансграничным переводам физических лиц, однако в обзоре рисков финансовых рынков за октябрь впервые после начала СВО опубликовал эту информацию в сокращенном и агрегированном варианте. После прошлогоднего мощного оттока средств физлиц за рубеж в этом году отток снижается третий квартал подряд. Пик роста пришелся на последний квартал прошлого года, — сказал Осадчий в беседе с Газетой.ру.

Финансовые аналитики в разговоре с «Реальным временем» прогнозировали резкий взлет «американца» после президентских выборов в России в марте 2024 года.

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Маргарита Головатенко