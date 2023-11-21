На организацию питания в детсадах и школах четырех районов Татарстана потратят 281 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верхнеуслонский, Нурлатский, Бугульминский и Агрызский районы Татарстана потратят в общей сложности 281 млн рублей на организацию питания в школах и детских садах в 2024 году.



Самую большую сумму на питание в образовательных учреждениях выделяет Бугульминский район — более 227 млн рублей. Эта сумма обеспечит питанием воспитанников 45 детсадов, учащихся 33 школ и одного лицея-интерната.

Верхнеуслонский район за первое полугодие 2024-го потратит 10,1 млн — сюда входит питание в 14 школах.

Агрызский район потратит 35,2 млн рублей на питание в четырех детсадах. Питанием в детсадах обеспечивают детей и сотрудников.

Нурлатский район потратит 18 млн рублей. Средства пойдут на питание учеников школ с 9 января по 31 мая 2024 года.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На организацию питания в казанских детских садах в 2024 году потратят 415 млн рублей. В меню входят завтраки, обеды и полдники.

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Маргарита Головатенко