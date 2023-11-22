Адаптации россиян на новом рабочем месте мешает отсутствие четких правил

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Чаще всего жителям России тяжело освоиться на новой работе из-за отсутствия понятных инструкций. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование платформы Skill Cup.

Более трети респондентов — 36% — заявили, что адаптация в новой компании проходит болезненнее, если работодатель не объясняет четкие корпоративные правила. Стрессовым фактором опрошенные назвали также отсутствие обучения (17%) и понимания результатов, ожидаемых начальством (15%). Кроме того, тревога у россиян возникает, если им нужно удержать в памяти большой объем новых сведений (16%).

Каждому второму участнику исследования — 50,4% — хватает недели, чтобы привыкнуть к новой компании, если начальство предоставляет должностные инструкции. Две-три недели адаптация занимает у 40% респондентов, а каждому десятому требуется три месяца. Большинство граждан — 70% — отметило, что понимание своих задач помогает легче влиться в рабочий процесс на новом месте. 19% заявили, что обучение не должно быть оторвано от работы. 10% участников исследования важно наладить дружеские отношения с коллективом, а 1% — с руководством.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Удобнее всего обучение в виде инструкций, коротких видеороликов и тестов, доступных на мобильном устройстве, для 23% россиян. Лекции и семинары выбрали бы 17%. Но чаще всего опрошенные говорили, что эффективнее всего учиться на своих ошибках во время рабочего процесса (43%).

Напомним, половина казанцев — 53% — не имеют ничего против инициатив своих коллег. О нейтральном отношении к ним заявили 31% горожан, об отрицательном — всего 5%. Кроме того, рассказали, что их начальство приветствует предложения персонала, четверо из 10 казанцев. Спокойно воспринимает инициативы руководство 29% работников, а негативно — 12%.

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Галия Гарифуллина