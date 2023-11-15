Недолюбливают инициативных работников в коллективах каждого седьмого жителя Казани

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Половина казанцев — 53% — не имеют ничего против чужих инициатив. О нейтральном отношении заявили 31% горожан, отрицательном — всего 5%, сообщают аналитики сервиса SuperJob.

Рассказали, что их начальство приветствует предложения персонала, четверо из 10 казанцев. Спокойно воспринимает инициативы руководство 29% работников, а негативно — 12%. Положительно относятся к предложениям коллег 35% участников исследования. Почти столько же — 34% — оценивают их нейтрально. Не любят инициатив 14% респондентов.

Интересно, что мужчины чаще женщин лично приветствуют предложения коллектива и убеждены, что инициативы будут поддержаны. Наиболее уверены в одобрении инициатив и со стороны коллег, и со стороны начальства опрошенные с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей.

Напомним, по мнению 38% татарстанцев, то, что их оклады не равны окладам коллег, несправедливо. Столько же жителей республики считают разницу в зарплате нормой. Каждый четвертый (25%) сообщил, что его работодатель выплачивает равные суммы работникам на одинаковых позициях.

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Галия Гарифуллина