В Казани открыли мемориальную доску в честь летчика-испытателя Бориса Машковцева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Московском районе открыли мемориальную доску в честь заслуженного летчика-испытателя Казанского авиационного завода Бориса Машковцева. Она появилась на фасаде дома №22 по улице Восход, где жил Герой Советского Союза последние 7 лет.

— Открытие мемориальной доски — дань уважения и памяти выдающемуся человеку, который внес огромный вклад в историю нашей страны, а также пример для подрастающего поколения, — рассказали в администрации Кировского и Московского районов Казани.

Борис Машковцев родился 9 июля 1922 года в Пятигорске. С ноября 1942-го был летчиком 94-го бомбардировочного авиационного полка. В следующем году стал летчиком-испытателем. Испытывал авиационные бомбы на бомбардировщиках Пе-2 и Ту-2, серийные реактивные бомбардировщики Ил-28, реактивные истребители МиГ-15, МиГ-15УТИ, МиГ-17 и так далее. Машковцев погиб 23 ноября 1973 года при выполнении испытательного полета на сверхзвуковом реактивном бомбардировщике Ту-22М2.



В честь Героя Советского Союза была названа улица в Казани. А в мае этого года в столице Татарстана появились плакаты, рассказывающие о его подвигах.

Решение об установке таблички власти Татарстана приняли в конце августа. Согласно документу, на доску нужно было нанести надпись на русском и татарском языках.



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Айрат Назипов