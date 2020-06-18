Власти Казани назовут девять новых улиц именами героев

Исполком Казани постановил присвоить названия девяти новым улицам. Все они получат имена героев Советского Союза или России.

Так, одной из улиц присвоено имя участника первой чеченской войны, Героя России Виталия Горина. Еще одним Героем РФ стал погибший в 1941 году участник Великой Отечественной войны Георгий Смирнов. Его имя тоже получит одна из новых улиц, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии Казани.

Среди других участников Великой Отечественной войны, чьи имена увековечат в названиях улиц, стали Александр Шаповалов, Анатолий Казаков, Михаил Мизинов и Борис Плотников.

Кроме того, в столице Татарстана появятся улицы, названные именами кавалера ордена Славы Григория Портнова, летчика-испытателя Казанского авиазавода Бориса Машковцева и летчика-испытателя Николая Аржанова. Двое последних также были героями Советского Союза.

Все эти улицы появятся в Советском районе Казани, возле жилмассива «Мое Царицыно».