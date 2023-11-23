Успешный старт «Яналифа» — ЖК от СМУ-88 получил четвертую престижную премию

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru СМУ-88

Жилой квартал «Яналиф» казанского застройщика «СМУ-88» стал победителем премии PROESTATE&TOBY Awards 2023 в номинации «Успешный старт. Жилой проект. Регионы». Это уже четвертая крупная федеральная премия, которую ЖК «Яналиф» получил за год. PROESTATE&TOBY Awards — единственная международная премия в сфере девелопмента, проводимая в России. Она охватывает все сегменты рынка недвижимости и, как сообщают организаторы, определяет золотые стандарты отрасли на международном уровне. Премия была учреждена в 2016 году и проводится при поддержке правительства Москвы.

В этом году финалистами PROESTATE&TOBY Awards стали 130 проектов и девелоперов со всей России. Их оценивали 85 экспертов на очной защите, которая проходила в начале октября в Москве. Группа компаний «СМУ-88» стала единственным застройщиком из Казани, попавшим в финал премии в этом году. «Яналиф» в своей номинации опередил проекты из Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Новгорода и Тюмени.

Кроме того, группа компаний «СМУ-88» стала финалистом в номинации «Девелопер года» вместе с федеральными застройщиками «Донстрой», Pioner, Legenda, «Аквилон» и другими.

«Гордимся, что проектам нашей компании довелось представлять Казань на столь авторитетной премии. Конкуренция тут просто огромная. Рады, что профессиональное сообщество в очередной раз подтвердило высокий уровень проработки наших объектов. Сегодня они ничем не уступают уровню ведущих федеральных игроков», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Напомним, в течение года ЖК «Яналиф» стал победителем в номинации «Премьера года» федеральной премии Urban Awards 2023, «Лучшей жилой недвижимостью» в России по версии VIII федерального конкурса инновационных проектов в сфере недвижимости GOOD INNOVATIONS и обладателем Гран-при номинации «Лучший жилой комплекс Казани» архитектурно-строительного форума «Казаныш».

Жилой квартал «Яналиф» от СМУ-88 стал первым проектом масштабного редевелопмента промышленной зоны в центре Казани на берегу Волги «Новая Портовая». ЖК представляет собой 20 домов средней этажности, архитектурно-пространственную концепцию которых разработало одно из ведущих бюро России «Цимайло Ляшенко и Партнеры».

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*Проектная декларация — по ссылке. Застройщик: ООО СЗ «ПСК СМУ88»