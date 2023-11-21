Владимир Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Президент России Владимир Путин планирует обсудить в среду, 22 ноября, развитие международного судоходства с членами правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С докладом по этой теме выступит первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. Еще на встрече обсудят ряд других вопросов.

В этот же день российский президент примет участие во внеочередном саммите «Группы двадцати» в формате видеоконференции.

— Планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы, — сообщает пресс-служба президента.

На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия начала подготовку к участию в виртуальном саммите Группы двадцати (G20). Также официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи сообщил, что Индия уже разослала приглашения странам для участия в саммите. Он же выразил надежду, что в мероприятии примут участие как можно больше лидеров стран.

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Айрат Назипов