В сквере Филармонии в Казани установили 16-метровую новогоднюю елку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В сквере Филармонии в Казани появилась новогодняя елка высотой 16 метров. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Напомним, власти Казани хотят потратить 2,6 млн рублей на организацию праздничного открытия центральной новогодней елки у Центра семьи «Казан». Торжество состоится в декабре 2023 года. В частности, деньги потратят на концертную программу, которая будет длиться не менее трех часов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Тем временем организация и проведение конкурса новогоднего оформления «Новогодняя Казань» обойдется городскому бюджету в 401,3 тысячи рублей. Заказчиком выступает Комитет по развитию туризма. Подрядчику предстоит сделать моушен-ролик длительностью от 60 секунд до 1,5 минуты, а также запустить таргетированную рекламу в социальных сетях.



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Галия Гарифуллина