Проведение городского конкурса новогоднего оформления обойдется бюджету Казани в 401 тысячу рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», организация и проведение конкурса новогоднего оформления «Новогодняя Казань» обойдется городскому бюджету в 401,3 тысячи рублей. Заказчиком выступает Комитет по развитию туризма.

Подрядчику предстоит сделать моушен-ролик длительностью от 60 секунд до 1,5 минуты, а также запустить таргетированную рекламу в социальных сетях. При этом целевая аудитория рекламы должна быть не менее 619 тысяч человек. Также исполнитель займется разработкой и оформлением дизайн-кода мероприятия, который будет использоваться в его официальном логотипе, и другой продукции.

Вместе с этим он должен будет приобрести 15 цветочных букетов и дипломов с серебряной рамкой. Они будут вручаться победителям и призерам конкурса.

Напомним, в конкурсе примут участие казанские предприятия и организации индустрии гостеприимства, а еще местные жители и гости столицы Татарстана. В качестве конкурсной работы участники должны оформить капитальный объект (входную группу, здание) или внутренний интерьер. Для этого можно использовать световое оборудование, новогодние игрушки, малые архитектурные формы, хвойные породы деревьев или их искусственные заменители и др. Приветствуется использование фирменной туристической айдентики Казани в новогоднем оформлении объектов.

Конкурс проводится по номинациям:

«Лучшее новогоднее оформление здания — выбор горожан»;

«Лучшее новогоднее оформление здания — выбор экспертного жюри»;

«Лучшее внутреннее новогоднее оформление — выбор горожан»;

«Лучшее внутреннее новогоднее оформление — выбор экспертного жюри».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работы оценят по критериям: комплексность оформления; стилевое решение и общая гармония; функциональность и эффективность проектных решений; использование нестандартных решений, передовых материалов и технологий, современных тенденций; своеобразие и отражение узнаваемости Казани.

Будет еще одна специальная номинация: «Лучшая фоторабота зимней Казани — выбор экспертного жюри». Если для вышеприведенных номинаций участники предоставляют фотографии оформленных в новогодней стилистике зданий и помещений, то для специальной номинации — красивые виды, достопримечательности и художественные пейзажи Казани.

У последней номинации другие критерии: соответствие тематике конкурса; творческий подход к раскрытию темы; выразительное и оригинальное авторское решение; художественный и эстетический уровень исполнения; техническое качество. Каждый критерий оценивается по десятибалльной шкале. Победителями становятся участники, набравшие большее количество голосов и баллов. По итогам конкурса присуждаются I, II и III места в каждой номинации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Победители в номинациях, которые оценивает экспертное жюри, награждаются денежными призами в размере 50 тысяч рублей каждый. Все участники в различных номинациях, занявшие I, II и III места, получат дипломы мэра Казани. Церемония награждения победителей состоится не позднее 29 февраля 2024 года.

Конкурс проведут в два этапа:

с 1 декабря 2023-го до 10 января 2024-го будут принимать заявки. Каждая заявка должна включать в себя одну фотографию объекта с праздничным оформлением;

с 16 по 31 января 2024-го будет проходить голосование на сайте мэрии.

Фотографии объектов с новогодним оформлением могут направить как собственники объектов и авторы оформления, так и жители или гости Казани. К участию допускаются только собственные фотографии. Присланные на конкурс фотографии станут собственностью организатора конкурса, их смогут использовать в дальнейшей работе и свободно публиковать в рамках конкурса.

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Максим Кокунин