Татарстан вошел в топ-10 регионов с наибольшей зарплатой для разработчиков компьютерного ПО

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстан вошел в десятку регионов России с наиболее выгодным зарплатным предложением для разработчиков компьютерного программного обеспечения, согласно данным исследования Finexpertiza (есть в распоряжении «Реального времени»).



В рейтинге республика занимает девятое место с зарплатой в 121,4 тыс. рублей. В среднем по стране показатель зарплаты по этой специальности равен 157,4 тыс. рублей.

Больше всего предлагают разработчикам в Ямало-Ненецком АО — 223,1 тысячи рублей. На втором месте — Москва (203,2 тыс.), на третьем — Санкт-Петербург (173 тыс.).

Далее в списке — Чукотский АО (159 тыс.), Московская область (155 тыс.), Краснодарский край (137,5 тыс.), Ханты-Мансийский АО (136,4 тыс.), Новосибирская область (135,2 тыс.), после Татарстана — Свердловская область (120,5 тыс.).

Татарстан занял 31-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплаты в 2023 году. В среднем в Татарстане работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 28—68 тысяч рублей в месяц.

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Маргарита Головатенко