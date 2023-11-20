Татарстан занял 31-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан занял 31-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплаты в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА новости».

В среднем в Татарстане работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 28—68 тысяч рублей в месяц.

Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в республике составляет 8,8%, а доля работающих с зарплатой ниже 20 тысяч рублей — 10,5%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Говоря о России в целом, в 2023 году среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 29—71 тысячи рублей в месяц.

В среднем по России 14,7% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Однако в 28 регионах доля работников с таким заработком не превышает 5%. Меньше 20 тысяч рублей в месяц получают около 10,6% россиян.

В топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы (в среднем там показатель достигает 50%), а также Москва (39,3%). А вот минимальные доли высокооплачиваемых работников наблюдаются в Чечне и Дагестане (по 2,3% соответственно), Кабардино-Балкарии (2,12%), Ингушетии (2,08%) и Калмыкии (1,8%).

По итогам января — августа 2023 года в Татарстане реальные зарплаты работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, выросли на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Илина Хакимова