В Казани вечером понедельника наблюдаются 8-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вечером понедельника в Казани наблюдаются 8-балльные пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе как минимум семь аварий. По одной — на Кремлевской дамбе, на пр. Ямашева возле «Ак Барс» Арены, на ул. Вишневского и ул. Технической, на Оренбургском тракте. Две аварии — на просп. Победы — на пересечениях с ул. Минской и ул. Глушко. Движение на этих участках затруднено.

Также пробки наблюдаются на ул. Ершова, ул. Павлюхина, Кировской дамбе.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

На позапрошлой неделе, 10 ноября, Казанские автомобилисты столкнулись с трудностями в Советском районе города. В районе Сибирского тракта и улицы Николая Ершова была пробка длиной 2,1 км.

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Маргарита Головатенко