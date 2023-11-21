ВЦИОМ: счастливыми себя считают 81% россиян

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Убеждены в том, что они в той или иной степени счастливы, 81% граждан России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уверены в своем счастье 37% респондентов, скорее счастливыми назвали себя 44%. Уровень счастья в России держится на высоком уровне с 2015 года. Наибольшая доля довольных своей жизнью граждан была зафиксирована среди обладающих высоким доходом (93%). Кроме того, счастливыми себя назвали 82% среднеобеспеченных и лишь 54% участников исследования, испытывающих нехватку денежных средств. Несчастливыми себя считают 16% опрошенных.

В то же время респонденты стали чаще сомневаться в удовлетворенности окружающих своей жизнью. В октябре этого года считали счастливым свое окружение 36% опрошенных, тогда как в марте их доля достигала 42%. Считают, что число счастливых и неудачливых людей вокруг примерно одинаково, 46%. 14% россиян уверены, что количество страдающих в их окружении преобладает. Наиболее позитивным людей вокруг считают участники исследования с высоким уровнем дохода (58%) и хорошим образованием (42%).

Напомним, жителям Казани для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц. Сумма, которая горожанам нужна для счастья, ежегодно увеличивается. В марте этого года респондентам требовалось 195 тысяч в месяц, в октябре и апреле 2022 года — 175 тысяч, в ноябре 2021 года — 174 тысячи рублей в месяц.

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Галия Гарифуллина