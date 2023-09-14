Казанцам для счастливой жизни нужно 200 тысяч рублей ежемесячно

Жителям Казани для счастья достаточно 200 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Сумма, которая горожанам нужна для счастья, ежегодно увеличивается. В марте этого года респондентам требовалось 195 тысяч в месяц, в октябре и апреле 2022 года — 175 тысяч, в ноябре 2021 года — 174 тысячи рублей в месяц. В 2019 году эта сумма составляла 160 тысяч, в 2018 году — 156 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц — в марте этого года сумма была на 3% меньше. Интересно, что мужчинам требуется больший доход, чем женщинам (222 тысячи против 175 тысяч рублей).

Чем старше респонденты, тем выше их требования: граждане до 24 лет называли сумму, равную 150 тысячам, старше 45 — равную 222 тысячам рублей. Россиянам, ежемесячный доход которых не превышает 50 тысяч, для счастья нужно 155 тысяч рублей, а тем, кто зарабатывает от 80 тысяч, требуется 260 тысяч рублей в месяц.

Напомним, большинство жителей Казани (82%) всегда откладывают часть своих доходов в сбережения. Почти четверть (23%) респондентов вкладывают деньги в ценные бумаги, 15% перечисляют часть средств на накопительный счет. Половина же старается пополнять его каждый месяц. Кроме того, 15% покупают ювелирные украшения, а 12% приобретают драгоценные металлы.

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Галия Гарифуллина