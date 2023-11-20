Средняя площадь студий в Казани за пять лет сократилась почти на 4 «квадрата»

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань включили в топ-10 российских городов, где за пять лет больше всего сократилась площадь студий в новостройках. Город занял шестое место, уступив по этому показателю Москве, Владивостоку, Сочи, Екатеринбургу и Балашихе, сказано в исследовании «Яндекс.Недвижимости» (есть в распоряжении «Реального времени»).

За пять лет площадь студий в новостройках города уменьшилась на 3,9 квадратного метра. Теперь продаваемые лоты имеют площадь порядка 27,3 «квадрата», было — 31,2.

При этом казанские «однушки» и «двушки» стали меньше только на 1% — сейчас в среднем имеют площадь 39,3 и 58,3 «квадрата». А средняя площадь квартир с тремя комнатами сократилась на 8% до 78,6 кв.м.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По этому же показателю в рейтинге вторичного жилья Казань заняла второе место. Этот тип квартир за последние пять лет «потерял» в среднем 10,5 «квадрата», и теперь продаваемые лоты имеют площадь порядка 20 кв.м. Падение составило 35%.

В октябре Казань стала одним из лидеров рейтинга регионов России по средней площади строящихся квартир. Так, средняя площадь квартир в новостройках Казани составила 53,11 «квадрата». Самые же просторные помещения строятся в Самаре (56,75 кв. м), Красноярске (55,14 кв. м) и Омске (53,9 кв. м).



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Айрат Назипов