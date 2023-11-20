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В РКБ Татарстана родила женщина с тромбозом и пороком сердца

15:59, 20.11.2023 1
В РКБ Татарстана родила женщина с тромбозом и пороком сердца
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В РКБ Татарстана родила женщина с тромбозом и пороком сердца. Ранее 21-летняя пациентка потеряла ребенка из-за проблем со здоровьем.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе медучреждения, впервые девушка забеременела еще в 17 лет. Тогда ее направили в Перинатальный центр РКБ. Врачи пошли на сложную и рискованную операцию, чтобы спасти беременность пациентки. Медикам удалось меньше чем за 80 секунд извлечь тромб, не подключая аппарат искусственного кровообращения. Несмотря на удачные действия врачей организм девушки не справился с тяжелой нагрузкой — мама выжила, ребенка спасти не удалось.

После инцидента врачи договорились с девушкой спланировать и проконтролировать следующую беременность. В этот раз результат оказался благополучным. Девушка выписалась из Перинатального центра со здоровым доношенным малышом.

realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году врачи РКБ Татарстана спасли молодую женщину и ее новорожденного сына после домашних родов. Во время них у женщины произошла большая кровопотеря, а мальчик после рождения не дышал.

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Айрат Назипов
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Врачи конечно молодцы. Но природу не обманешь. Если раньше генетика убирала больные особи, то сейчас их вытягивают, помогают им выжить и помогабт размножатся. А это большой процент больных в обществе. Увы. Нет такой таблетки чтобы выпил стал здоровым. Ре дошла до такого ни наука ни медицина. Но может быть когда нибудь
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