В РКБ Татарстана родила женщина с тромбозом и пороком сердца

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В РКБ Татарстана родила женщина с тромбозом и пороком сердца. Ранее 21-летняя пациентка потеряла ребенка из-за проблем со здоровьем.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе медучреждения, впервые девушка забеременела еще в 17 лет. Тогда ее направили в Перинатальный центр РКБ. Врачи пошли на сложную и рискованную операцию, чтобы спасти беременность пациентки. Медикам удалось меньше чем за 80 секунд извлечь тромб, не подключая аппарат искусственного кровообращения. Несмотря на удачные действия врачей организм девушки не справился с тяжелой нагрузкой — мама выжила, ребенка спасти не удалось.

После инцидента врачи договорились с девушкой спланировать и проконтролировать следующую беременность. В этот раз результат оказался благополучным. Девушка выписалась из Перинатального центра со здоровым доношенным малышом.

realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году врачи РКБ Татарстана спасли молодую женщину и ее новорожденного сына после домашних родов. Во время них у женщины произошла большая кровопотеря, а мальчик после рождения не дышал.

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Айрат Назипов