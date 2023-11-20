В 10-м микрорайоне Казани затопило дорогу — на участке могут ограничить движение

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

В 10-м микрорайоне Казани прорвало водопровод. Об этом сотрудники мэрии написали в своих соцсетях в ответ на жалобы горожан.

— В полной мере понимаем беспокойство жителей. Предварительно: течь произошла на водопроводе d 600 мм. «Водоканал» уже работает над перекрытием и отключением участка водопровода. Будем держать жителей в курсе, — сообщили они в соцсетях.

В соцсетях появились кадры с затоплением дороги по улице Юлиуса Фучика, недалеко от Кул Гали. Как говорят местные жители, машины «плывут» по дороге.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце октября рядом с домом 55 по улице Фучика прорвало трубу с водой. Из-за ЧП водителей попросили быть осторожными при проезде по участку.

В середине сентября в Казани по улице Родины прорвало водопровод. В «Водоканале» сообщили о невозможности локального устранения аварии.

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Айрат Назипов