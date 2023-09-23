По улице Родины в Казани прорвало водопровод — «Водоканал» назвал сроки устранения аварии
В Казани по улице Родины прорвало водопровод. Последствия ЧП планируют устранить до 7.00 24 сентября, сообщает МУП «Водоканал».
— Локальное устранение аварии не представляется возможным из-за большой глубины залегания водопровода, а также в связи с расположением водопровода под теплотрассой. В настоящее время специалистами предприятия ведутся работы по перекладке аварийного участка водопровода протяженностью 15 п/м, — сказано в сообщении.
Как объяснили в «Водоканале», по закону они имеют право отключить участок водопровода без предварительного оповещения абонентов. Сейчас для жителей отключенных домов направлена автоцистерна с водой.
— Специалисты предприятия делают всё возможное для скорейшего возобновления водоснабжения, — уточнили в «Водоканале».
На днях казанцы пожаловались в мэрию на затопленные дороги в районе перекрестка улиц Урицкого и Поселковая в Кировском районе города. На этом месте был выявлен прорыв в колодце на водопроводе. В исполкоме выразили надежду, что устранить последствия аварии удастся до начала октября.
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