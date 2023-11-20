Трех футболистов сборной Чехии отстранили накануне матча в отборе Евро-2024
Трех футболистов сборной Чехии отстранили из-за пьяной вечеринки накануне матча в отборе к Евро-2024. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что Яна Кухту, Владимира Цоуфала и Якуба Брабеца сфотографировали на дискотеке в Оломоуце, где они до утра распивали алкоголь. Санкции со стороны руководства последовали незамедлительно.
20 ноября сборная Чехии сыграет с Молдавией за выход в чемпионат Европы.
Напомним, в этом месяце сразу шесть игроков казанского «Рубина» получили вызовы в свои национальные сборные.
Черногорский легионер Игор Вуячич проведет два ближайших матча против Литвы и Венгрии в рамках отбора к Евро-2024. В турнире примут участие Мирлинд Даку и Угочукву Иву. Первый сыграет за Албанию, второй — за Армению. Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев сразятся за сборную Узбекистана против Туркменистана и Ирана.
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