Трех футболистов сборной Чехии отстранили накануне матча в отборе Евро-2024

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Трех футболистов сборной Чехии отстранили из-за пьяной вечеринки накануне матча в отборе к Евро-2024. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что Яна Кухту, Владимира Цоуфала и Якуба Брабеца сфотографировали на дискотеке в Оломоуце, где они до утра распивали алкоголь. Санкции со стороны руководства последовали незамедлительно.

20 ноября сборная Чехии сыграет с Молдавией за выход в чемпионат Европы.

Напомним, в этом месяце сразу шесть игроков казанского «Рубина» получили вызовы в свои национальные сборные.

Черногорский легионер Игор Вуячич проведет два ближайших матча против Литвы и Венгрии в рамках отбора к Евро-2024. В турнире примут участие Мирлинд Даку и Угочукву Иву. Первый сыграет за Албанию, второй — за Армению. Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев сразятся за сборную Узбекистана против Туркменистана и Ирана.

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Максим Кокунин